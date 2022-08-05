В порту Темрюка запустили два новых парома в Турцию

Фото пресс-службы Краснодарской таможни

С июля из порта Темрюк в турецкий порт Самсун начали курсировать два новых парома GULISTAN U и FIRUZE G типа Рo-Рo.

Оба парома могут перевозить более 100 транспортных средств. Каждую неделю судна доставляют рефтележки и автомобили международной перевозки.

С начала года таможенный пост порта Темрюк оформил 11 паромов типа Рo-Рo. Все они прибыли из Турции с плодоовощной продукцией, продуктами питания, мясом, рыбой, оборудованием и автозапчастями весом более 17 тыс. т, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Через таможню с середины июля прошли 72 партии продукции массой 1,4 тыс. т. Планируется расширить пункт пропуска, чтобы увеличить пропускную способность. После обновления число паромов в месяц достигнет от 8 до 10. Товарооборот достигнет 8 тыс. т.

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