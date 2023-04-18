В Сочи полиция ищет живодеров, подвесивших хищную птицу на дереве в лесу

О том, что в лесу кто-то подвесил за ноги мертвую птицу, сообщили местные жители.

По словам очевидцев в соцсетях, во время прогулки по лесу они наткнулись на дерево, к ветвям которого за лапы было привязано тело птицы. На кадрах видно, что это крупная птица, предположительно, хищная.

На публикацию уже обратили внимание в полиции.

«На основании выявленной в интернете публикации с изображением мертвого животного в Сочи сотрудники полиции проводят проверку для установление обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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