В Сочи полиция ищет живодеров, подвесивших хищную птицу на дереве в лесу
Происшествия
18.04.2023 16:42
О том, что в лесу кто-то подвесил за ноги мертвую птицу, сообщили местные жители.
По словам очевидцев в соцсетях, во время прогулки по лесу они наткнулись на дерево, к ветвям которого за лапы было привязано тело птицы. На кадрах видно, что это крупная птица, предположительно, хищная.
На публикацию уже обратили внимание в полиции.
«На основании выявленной в интернете публикации с изображением мертвого животного в Сочи сотрудники полиции проводят проверку для установление обстоятельств произошедшего. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
Читайте также: волонтеры в Беларуси изъяли у девушки двух котов, над которыми она издевалась на камеру.
Популярные новости
- Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
- Концерт критиковавшей СВО группы «ГРОТ» отменили в Краснодаре за час до выступления
- Точки продаж новых моделей автозавода «Москвич» открылись в Сочи
- Могилы с QR-кодами могут появиться на Всесвятском кладбище в Краснодаре
- Концертную площадку Red Arena в Красной Поляне «переименовали» в Buzova Arena
- С 28 апреля ограничат движение грузовиков по выходным дням на трассе от Горячего Ключа до Джубги