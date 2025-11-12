В полиции прокомментировали сообщения о стрельбе в Краснодарском лесопарке

Сообщение о том, что на территории лесопарка в микрорайоне Гидростроителей якобы кто-то долго стрелял, появилась в соцсетях днем 12 ноября.

Как рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко, в полицию о похожих на выстрелы звуках сообщила местная жительница.

На место направили ближайший наряд патрульно-постовой службы. Территорию Краснодарского парка обследовали. Подозрительных граждан не выявили. Гильзы и лиц, при которых находятся предметы, схожие с оружием, не обнаружили.

«Факты, подтверждающие стрельбу из какого-либо оружия, не установлены», — отметил Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре житель СНТ открыл стрельбу по бездомным собакам.

Подпишись, здесь всегда интересно.