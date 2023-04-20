В полиции Краснодара сообщили подробности массового ДТП с 9 иномарками, одна из которых перевернулась

Массовая авария произошла поздно вечером 19 апреля на улице Круговой.

По предварительным данным, 16-летний подросток сел за руль принадлежавшего старшему брату автомобиля Mercedes. Он ехал по улице Круговой со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Совхозной и напротив дома № 71 на улице Симиренко превысил скорость и потерял контроль над машиной.

В результате подросток протаранил 6 иномарок: Toyota, Skoda, Nissan, Mitsubishi, Ford и Hyundai. Еще две припаркованные машины Volkswagen Polo и Volkswagen Passat получили повреждения в результате падения оторванных деталей, которые после удара разлетались в разные стороны. В результате ДТП пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка, рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службу УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены протоколы об управлении автомобилем без прав управления, несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности.

В отношении владельца машины составили протокол о передаче управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. Ему грозит до 30 тыс. рублей штрафа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», об аварии на улице Круговой поздним вечером 19 апреля сообщили в соцсетях. Виновником ДТП стал водитель иномарки. Сначала на огромной скорости он задел припаркованную машину, которая от удара вылетела на железнодорожные пути и перевернулась. Сам же водитель продолжил собирать по пути очередные авто. Всего, по словам очевидцев, от его действий пострадали семь автомобилей.