Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В плавнях Краснодарского края возникла угроза распространения саранчи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-plavnyah-krasnodarskogo-kraya-voznikla-ugroza-rasprostraneniya-saranchi
В плавнях Краснодарского края возникла угроза распространения саранчи
Фото unsplash.com

Специалисты выявили очаги с большим количеством азиатской саранчи в плавневой зоне Приморско-Ахтарского района.

В популяции насекомых-вредителей присутствуют как окрылившиеся особи, так и личинки всех возрастов.

«Создается опасность вылета стай из плавней на прилегающие территории района. За период жизни саранча может перелететь на расстояние до 400 км», — сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарска.

Азиатская саранча — это многоядное насекомое, способное нанести вред посевам всех сельскохозяйственных культур.

При выявлении саранчи жителей Приморско-Ахтарского района просят сообщить об этом специалистам по телефонам: 8 (861) 43-3-07-59, 8 (861) 43-3-07-29 или +7 (918) 410 24 35.

Читайте также: эксперты Россельхозцентра предупреждали о нашествии азиатской саранчи в Краснодарском крае в 2023 году еще прошлой осенью. С 2018 года они постоянно наблюдают увеличение численности вредителя.

Статьи
Кассетные боеприпасы: что это, почему и кем запрещены
Кассетные боеприпасы: что это, почему и кем запрещены
Диетолог назвала топ-5 продуктов, которые очень быстро приводят к лишнему весу
Диетолог назвала топ-5 продуктов, которые очень быстро приводят к лишнему весу
Орехи гинкго: чем полезны и кому нельзя
Орехи гинкго: чем полезны и кому нельзя
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя пить больше четырех чашек чая в день
Врач рассказала, почему пенсионерам нельзя пить больше четырех чашек чая в день
Сыр с плесенью: основные виды и особенности
Сыр с плесенью: основные виды и особенности
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях