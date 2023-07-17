В плавнях Краснодарского края возникла угроза распространения саранчи

Специалисты выявили очаги с большим количеством азиатской саранчи в плавневой зоне Приморско-Ахтарского района.

В популяции насекомых-вредителей присутствуют как окрылившиеся особи, так и личинки всех возрастов.

«Создается опасность вылета стай из плавней на прилегающие территории района. За период жизни саранча может перелететь на расстояние до 400 км», — сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарска.

Азиатская саранча — это многоядное насекомое, способное нанести вред посевам всех сельскохозяйственных культур.

При выявлении саранчи жителей Приморско-Ахтарского района просят сообщить об этом специалистам по телефонам: 8 (861) 43-3-07-59, 8 (861) 43-3-07-29 или +7 (918) 410 24 35.

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