В первую субботу апреля в Краснодаре откроются 8 ярмарок выходного дня
В субботу, 5 апреля, в краевом центре с 8:00 до 15:00 пройдут 8 ярмарок выходного дня.
На торговых точках кубанские производители представят свежие фермерские продукты — сыры и молочную продукцию, зелень и сезонные овощи и фрукты, а также мясные и рыбные деликатесы и кондитерские изделия.
Ярмарки будут работать по адресам:
- улица Уральская, 170/7;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Каляева, 198;
- улица Бургасская, 31/1;
- улица Одесская, 48;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также следование правилам торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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