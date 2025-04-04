В первую субботу апреля в Краснодаре откроются 8 ярмарок выходного дня

В субботу, 5 апреля, в краевом центре с 8:00 до 15:00 пройдут 8 ярмарок выходного дня.

На торговых точках кубанские производители представят свежие фермерские продукты — сыры и молочную продукцию, зелень и сезонные овощи и фрукты, а также мясные и рыбные деликатесы и кондитерские изделия.

Ярмарки будут работать по адресам:

улица Уральская, 170/7;

улица Героя Яцкова, 11;

улица Дзержинского, 213;

улица Каляева, 198;

улица Бургасская, 31/1;

улица Одесская, 48;

улица Восточно-Кругликовская, 26;

проспект Чекистов, 9.

Организаторы ярмарок следят за соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора и контролируют проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, а также следование правилам торговли, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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