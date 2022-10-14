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В Павловском районе полицейский помог пожилой женщине, которую разыскивали три дня

14.10.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-politsejskij-pomog-pozhiloj-zhenshhine-kotoruyu-razyskivali-tri-dnya
В Павловском районе полицейский помог пожилой женщине, которую разыскивали три дня
В Павловском районе полицейский помог пожилой женщине, которую разыскивали три дня

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Павловскому району капитан полиции Григорий Бежко

При обходе вверенной территории в станице Старолеушковской Павловского района, полицейский заметил в лесополосе пожилую женщину. Участковый не прошел мимо одинокого человека, во время беседы полицейский понял, что пенсионерка дезориентирована, не способна назвать свое имя и адрес — ей требовалась помощь. Григорий Бежко доставил ее в Отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и приступил к установлению личности.

Как оказалось, 75-летняя женщина является жительницей Тихорецкого района, которую уже три дня разыскивают родственники. Выяснилось, что пенсионерка страдает кратковременной утратой памяти. Выйдя из дома, она заблудилась и оказалась в другом районе в лесополосе, ей пришлось три дня питаться ягодами и семенами сои с ближайшего поля.

Полицейский вернул разыскиваемую родственникам. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает. 

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