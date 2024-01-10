В парке «Краснодар» запретили кататься на санках, ледянках и ватрушках

Охрана не пропустит на территорию парка людей с санками, ледянками и прочим инвентарем для катания с горок, даже если они в руках.

Об этом посетителей парка «Краснодар» предупредили 10 января. Кроме того, в парке запрещено бегать, скатываться и сваливаться с горок, а также лепить снежные фигуры, в том числе снеговиков.

«Друзья, хочу напомнить, вдруг кто забыл. Люди оставляют на входе санки и ледянки. Ответственность за их сохранность никто не несет!», — сообщает крупнейший неофициальный Telegram-канал о парке «Краснодар».

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