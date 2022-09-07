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В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад

Общество
07.09.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-nazvali-prednaznachenie-ustrojstv-u-vhoda-v-yaponskij-sad
В парке «Краснодар» назвали предназначение устройств у входа в Японский сад
Фото t.me/parkkrd

Накануне в городских соцсетях выложили фотографии новых панелей с блоком для бесконтактной оплаты перед входом в Японский сад в парке «Краснодар».

Пользователи обеспокоились, что вход в новую часть парка, которую только готовят к открытию, будет платным. При этом некоторые из них сочли такое решением верным и выразили готовность платить за вход в Японский сад.

Некоторые предположили, что на консолях будет карта с информацией о локации и бронировании. В парке «Краснодар» развеяли все слухи и заявили, что вход в Японский сад будет бесплатным для всех.

«Друзья, парк — это общественное пространство, и вход в него бесплатный для всех! У входа в Японский сад установлены информационные киоски (инфоматы), которые будут содержать полезную информацию для посетителей: карту объектов сада, а также интересные факты о каждом объекте, расположенном в Японском саду», — говорится в Telegram парка «Краснодар».

Читайте также: стали известны названия локаций в японском саду парка «Краснодар».

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