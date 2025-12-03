В парках Краснодара в День добровольца высадили 45 кленов

В парке имени 30-летия Победы высадили 30 саженцев клена гиннала, а в Чистяковской роще — 15 остролистных кленов.

Экологическая акция прошла при поддержке министерства природных ресурсов Краснодарского края и администрации краевой столицы. В ней также приняли участие волонтеры компании «Новые ресурсы», агрономы и экологи.

В рамках экологических инициатив в регионе уже высадили более 8 тыс. деревьев и кустарников в 120 городах и населенных пунктах. Наибольший вклад среди них внесли жители Геленджика и Новороссийска, а также Апшеронского, Каневского, Кореновского и Тихорецкого районов, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

