В парках Краснодара на выходных открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа

Сделать бесплатную прививку от гриппа в Краснодаре могут все желающие. Мобильные пункты будут открыты в парках краевого центра со 2 по 4 ноября.

В выходные дни мобильные пункты будут работать с 9:00 до 17:00. Они находятся в «Солнечном острове» и в «Чистяковской роще». Чтобы сделать прививку, необходимо иметь при себе паспорт.

С начала прививочной кампании вакцинацию прошли более 405 тыс. горожан. В том числе, 174 тыс. детей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Роспотребнадзора, сезонный рост заболеваемости гриппом в регионе обычно начинается в октябре–ноябре. В 2024 году от гриппа в Краснодарском крае привились около 3,5 млн человек. По данным врачей, коллективный иммунитет сформируется, если будет привито 60% населения. В крае это как раз более 3 млн жителей.

Подпишись, здесь всегда интересно.