В параде Кубанского казачьего войска примут участие добровольцы СВО

Торжественное мероприятие, посвященное годовщине принятия закона о реабилитации казачества, пройдет 29 апреля в Краснодаре на главной городской площади.

«В нынешнем году участниками парада станут сотни ветеранов боевых действий, в том числе сформируем парадный расчет из добровольцев, которые первыми пройдут по главной площади столицы Кубани», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, глава Кубанского казачьего войска Александр Власов на заседании атаманов.

Он отметил, что после завершения парада добровольцы снова отправятся в зону проведения специальной военной операции для выполнения боевых задач.

Планируется, что в торжественном параде примут участие более 3 тыс. казаков. Сформируют 70 парадных расчетов. В рамках мероприятия также состоится молебен, который возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. По его окончанию казаки возложат памятные гирлянды к Вечном огню, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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