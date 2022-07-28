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На озере Абрау появилась яхта из США, спущенная на воду в 1937 году

Общество
28.07.2022 18:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ozere-abrau-poyavilas-yahta-iz-ssha-spushhennaya-na-vodu-v-1937-godu
На озере Абрау появилась яхта из США, спущенная на воду в 1937 году
Фото t.me/lifeabrau

Американскую яхту Franklin выкупил владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов, решив, что она идеально впишется в интерьер горного озера Абрау.

Яхту Franklin спустили на воду в США 85 лет назад. За это время ее внешний вид заметно ухудшился. Восстановлением внешнего вида судна занялась художественная мастерская под руководством реставратора, специализирующегося на красном дереве.

Теперь яхта радует посетителей озера Абрау. Ее длина — 10 м, ширина — 3,5 м, а вместимость 8-12 человек.

«Отделка палубы осталась практически полностью родной. Там использованы палисандр, тиковое дерево, тис и махагони. Все в хорошем состоянии. Мы даже табличку оставили, на которой написаны имена первых хозяев «Франклина», это хорошая историческая деталь», — рассказал реставратор.

Он также отметил, что из-за действующего запрета на озере Абрау дизельные моторы яхты заменили на электрические, сообщает издание «Жизнь Абрау».

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