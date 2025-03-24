В Отрадненском районе начали ремонтировать дорогу к хутору Ильич
Общество
24.03.2025 09:18
Речь идет об участке автомобильной дороги краевого значения Отрадная — Удобная — хутор Ильич. Ее начали ремонтировать при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.
По словам главы муниципалитета Андрея Волненко, общая протяженность обновленного участка составит 5 км.
«Подрядная организация приступила к демонтажу старого асфальтного покрытия. В целях обеспечения безопасного передвижения транспорта во время ремонтных работ организовано реверсивное движение», — рассказал он в своем Telegram-канале.
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