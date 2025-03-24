В Отрадненском районе начали ремонтировать дорогу к хутору Ильич

Речь идет об участке автомобильной дороги краевого значения Отрадная — Удобная — хутор Ильич. Ее начали ремонтировать при поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

По словам главы муниципалитета Андрея Волненко, общая протяженность обновленного участка составит 5 км.

«Подрядная организация приступила к демонтажу старого асфальтного покрытия. В целях обеспечения безопасного передвижения транспорта во время ремонтных работ организовано реверсивное движение», — рассказал он в своем Telegram-канале.

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