В октябре стартует активная фаза строительства нового аэропорта Краснодара

Об этом сообщил руководитель по взаимодействию с госорганами компании «Аэродинамика», управляющей аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы Сергей Черномаз.

В Краснодарском крае реализуется крупный стратегический проект по развитию Южного экспортно-импортного хаба, инициированный губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Проект поддержан президентом России Владимиром Путиным. На прошлой неделе правительство РФ включило аэропорт «Краснодар» в федеральную программу «Строительство» и выделило на его возведение 8,2 млрд рублей.

По словам Сергея Черномаза, «Аэродинамика» на сегодняшний день получила все разрешительные документы по всем компонентам проекта.

«Это и аэровокзальный комплекс, и объекты инфраструктуры — перрон на 8,2 млрд рублей, а также другие составляющие — объекты по организации воздушного движения, со стороны субъекта РФ это автомобильные дороги. Мы как инвестор приступили к строительству нулевого цикла — выполнены все подготовительные работы. Сейчас идет заливка бетонного основания. Также идут работы по гидроизоляции для того, чтобы с октября приступить к активной заливке свай и возведению самого аэровокзала», — рассказал Сергей Черномаз.

Он добавил, что реализация всех проектов будет синхронизирована с вводом в эксплуатацию аэровокзального комплекса. Полностью все работы планируют завершить в начале 2027 года. Эксперт также добавил, что новый аэровокзал максимально приблизят к посадочной полосе. Его перенесут примерно на 3 км.

«За счет этого обеспечивается компактное размещение вокзала, что очень удобно и авиакомпаниям, и жителям города, и тем гостям, которые к нам приезжают. Потому что мы сокращаем лишние перепробеги — сегодня, когда мы приземляемся, то вынуждены еще 20-30 минут находится в самолете, чтобы подъехать к перрону и высадиться», — сказал он.

Также специалисты завершили работу над проектированием и получили экспертизу проектной документации по строительству дороги к новому аэровокзалу от трассы Краснодар — Кропоткин. Продолжается работа по продлению улицы Фадеева до нового вокзала. Ее проектированием занимается министерство транспорта, пишет Business FM.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый аэропорт Краснодара станет крупнейшим на юге России. Его площадь увеличится до 83 тыс. кв. м. Аэропорт сможет обслуживать более 10 млн пассажиров в год. Строительство здания уже началось. Один из важных объектов масштабной стройки — автодорога регионального значения общего пользования. Она соединит территорию аэровокзального комплекса с трассой М-4 «Дон». Также ожидается, что в новом аэропорту появятся более 700 новых рабочих мест.