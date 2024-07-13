В окрестностях Краснодара ночью пожарные тушили горящий сухостой у аула Козет

Пожар вспыхнул в поле недалеко от аула Козет, расположенного напротив Краснодара через реку Кубань.

После получения сигнала о горящей сухой растительности на пустыре на место ЧП выехали пожарные расчеты ГУ МЧС Республики Адыгея, которые приступили к ликвидации огня.

По ориентировочным данным площадь пожара составила около 300 кв. метров. К тушению пожара от МЧС России были привлечены 8 спасателей и 4 единицы техники.

На фоне участившихся из-за продолжительной жары сообщений о природных пожарах Главное управление МЧС РФ по РА обратилось с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особенно осторожными и и соблюдать правила противопожарной безопасности.

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