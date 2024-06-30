В очереди перед Крымским мостом скопилось почти 500 автомобилей

Автомобильный затор образовался с утра 30 июня на подъезде к мосту со стороны Краснодарского края.

По данным на 9:00Ю ожидание в очереди составляет около двух часов.

«В очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

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