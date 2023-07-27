В очереди на Крымский мост в сторону Кубани стоят 380 машин

Ночью 27 июля движение по Крымскому мосту в сторону Тамани было перекрыто.

В связи с этим на 11:00 в очереди со стороны Керчи находится 380 автомобилей, время ожидания проезда — более часа.

Со стороны Тамани при этом очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение по Крымскому мосту открыли спустя более шести часов простоя.