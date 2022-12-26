В очереди на Керченскую переправу стоят 53 автомобиля

Паромы «Ейск», «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» за сутки перевезли через пролив 120 машин и 327 пассажиров.

По данным на 26 декабря, на перехватывающей парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе погрузки на паром ждут 53 машины. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На стоянке дежурят волонтеры, работают столовая и пункт обогрева, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Всего с начала работы переправы через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 52 тыс. 811 пассажиров, 37 тыс. 999 единиц автотранспорта и 4 тыс. 279 железнодорожных вагонов, сообщает Минтранс РФ.

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