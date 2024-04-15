В Новороссийске завершили отопительный сезон

В случае необходимости по индивидуальным заявкам будут отапливаться объекты социально-бюджетной сферы.

«В многоэтажных домах с окончанием отопительного сезона у тепловиков работы становится не меньше. Будет проведен анализ прошедшего сезона: разработаны мероприятия по устранению выявленных проблем, составлен план подготовки к новому сезону, в том числе запланированы замена оборудования и ремонтные работы», — написал и. о. заместителя главы Новороссийска Сергей Сопелиди в Telegram.

По его словам, на следующий сезон планируют заменить более 5% ветхих тепловых сетей и насосное оборудование, а также капитально отремонтировать 13 котлов, 7 баков аккумуляторов и пароподогреватели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центральной и южной части Кубани отопительный сезон завершат 15 апреля.