Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске завершили отопительный сезон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-zavershili-otopitelnyj-sezon
В Новороссийске завершили отопительный сезон
Фото pixabay.com

В случае необходимости по индивидуальным заявкам будут отапливаться объекты социально-бюджетной сферы.

«В многоэтажных домах с окончанием отопительного сезона у тепловиков работы становится не меньше. Будет проведен анализ прошедшего сезона: разработаны мероприятия по устранению выявленных проблем, составлен план подготовки к новому сезону, в том числе запланированы замена оборудования и ремонтные работы», — написал и. о. заместителя главы Новороссийска Сергей Сопелиди в Telegram.

По его словам, на следующий сезон планируют заменить более 5% ветхих тепловых сетей и насосное оборудование, а также капитально отремонтировать 13 котлов, 7 баков аккумуляторов и пароподогреватели.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центральной и южной части Кубани отопительный сезон завершат 15 апреля.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях