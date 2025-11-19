В Новороссийске запустили движение по двум главным путям на участке СКЖД

Налажено сообщение от станции Гайдук через блокпост Кирилловский до парка «Нижний». Вице-премьер РФ Виталий Савельев и глава Минтранса России Андрей Никитин запустили движение в онлайн-режиме на полях форума «Транспорт России».

Работы велись в рамках программы по развитию Новороссийского транспортного узла, который модернизируют согласно нацпроекту «Эффективная транспортная система». Строители уложили 6 км путей, построили четыре путепровода и три моста. Это позволит увеличить пропускную способность Новороссийского транспортного узла до 43 млн т в год, сообщает официальный Telegram-канал Министерства транспорта РФ.

Как отметил глава Новороссийска Андрей Кравченко, новая железнодорожная линия значительно расширит возможности одного из важнейших транспортных узлов России. По его словам, к 2030 году ожидается увеличение ежегодного объема перевозок на 17,8 млн т.

«Работа по развитию железнодорожной инфраструктуры Новороссийского транспортного узла продолжается. В ближайших планах на второй очереди – строительство нового железнодорожного моста, эстакады и 17 зданий», — сообщил Кравченко в своих соцсетях.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на модернизацию Новороссийского транспортного узла направят почти 70 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Подпишись, здесь всегда интересно.