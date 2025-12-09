В Новороссийске за рубль выставили на торги построенную более 100 лет назад дачу

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края снова объявило аукцион на право аренды дачи инженера Александра Щенсновича.

Дом был построен в конце XIX — начале XX веков на улице Красноцементной. Площадь полуразрушенного каменного здания составляет 416 кв. метров.

Торги на право аренды сроком на 49 лет состоятся 19 декабря, заявки можно подать до 16 декабря. Начальная цена лота составляет 1 рубль. По мнению специалистов, для реконструкции дачи потребуется около 200 млн рублей.

Объект уже выставляли на торги в октябре, однако аукцион не состоялся.

Дача считается объектом культурного наследия. Она принадлежала инженеру Александру Щенсновичу, который руководил строительными работами железнодорожной станции Новороссийск. Участок для своего дома он приобрел за цементным заводом. С 1930-х годов эта дача числилась за цемзаводом, ее использовали под жилье, пишет «Коммерсантъ».

