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В Новороссийске ввели в эксплуатацию отремонтированный участок проспекта Ленина

Общество
19.07.2022 08:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vveli-v-ekspluatatsiyu-otremontirovannyj-uchastok-prospekta-lenina
В Новороссийске ввели в эксплуатацию отремонтированный участок проспекта Ленина
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ремонтные работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отремонтированный участок проспекта Ленина от улицы Южной до Малоземельской сдали в эксплуатацию 18 июля.

«Этот участок проспекта Ленина имеет важное значение. Рядом Дворец творчества и молодежи им. Сипягина, где занимаются дети со всего города и пригородов. Дорога ведет к пляжу «Алексино» и яхт-клубу, а также многим социально значимым объектам», — сказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

На участке протяженностью 0,495 км уложили асфальтобетонное покрытие, заменили бордюрный камень, обустроили плиточное покрытие на пешеходной зоне. У пешеходного перехода разместили две искусственные неровности для безопасности всех участников движения, в особенности — детей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: продление дорожного нацпроекта позволит отремонтировать в крае тысячи километров дорог.

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