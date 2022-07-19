В Новороссийске ввели в эксплуатацию отремонтированный участок проспекта Ленина

Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ремонтные работы выполнили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Отремонтированный участок проспекта Ленина от улицы Южной до Малоземельской сдали в эксплуатацию 18 июля.

«Этот участок проспекта Ленина имеет важное значение. Рядом Дворец творчества и молодежи им. Сипягина, где занимаются дети со всего города и пригородов. Дорога ведет к пляжу «Алексино» и яхт-клубу, а также многим социально значимым объектам», — сказал замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

На участке протяженностью 0,495 км уложили асфальтобетонное покрытие, заменили бордюрный камень, обустроили плиточное покрытие на пешеходной зоне. У пешеходного перехода разместили две искусственные неровности для безопасности всех участников движения, в особенности — детей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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