В Новороссийске вновь отреставрируют памятник хамсе

Об этом в феврале сообщили в администрации города-героя.

Памятник хамсе, установленный в 2017 году, вновь покрылся ржавчиной, а рыбки потеряли блеск. Об этом сообщили в соцсетях местные жители.

В мэрии сообщили, что памятник планируют отремонтировать. Специалисты выедут на место, определят объем работ. До 31 марта планируют подготовить документы. После этого будут определены сроки проведения работ на данном объекте, сообщает «Наша газета Новороссийск» в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», установить памятник рыбе, спасшей послевоенный черноморский порт от голода, предложили в Новороссийске еще в 2011 году. Монумент был уже готов, но установить его решили только после реконструкции набережной. В ноябре 2016 года власти Новороссийска определились с местом установки памятника хамсе. Скульптуру 4 октября 2017 года установили на набережной Адмирала Серебрякова.

В октябре 2017 года вандалы испортили памятник хамсе. После этого его взяли под круглосуточное видеонаблюдение. Реставраций памятника занимался Александр Суворов. На скульптуру нанесли специальный слой защитного антикоррозийного покрытия.