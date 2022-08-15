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В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»

Общество
15.08.2022 20:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-v-sentyabre-otkroyut-novyj-turmarshrut-ognennoe-koltso-maloj-zemli
В Новороссийске в сентябре откроют новый турмаршрут «Огненное кольцо Малой земли»
Фото Максима Бессалого, «Кубань 24»

Жителей и гостей города-героя проведут по местам боевой славы. Презентацию маршрута включили в программу праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск у Новороссийска и 40-летию открытия памятника-ансамбля «Малая земля».

Сейчас сотрудники Новороссийского исторического музея-заповедника и экскурсоводы активно ведут разработку нового маршрута.

Он пройдет по местам боев на плацдарме Малая земля с посещением памятников и памятных мест в поселке Мысхако в Долине смерти, по улицам Новороссийска, где проходил передний край обороны плацдарма, и закончится у памятника-ансамбля «Малая земля».

Молодежи новый маршрут будет доступен по «Пушкинской карте», сообщили в управлении культуры города-героя Новороссийска.

Читайте также: в Новороссийске к проектированию и ремонту «Малой земли» приступят в сентябре.

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