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В Новороссийске установили рекорд по самой массовой игре «Что? Где? Когда?»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-ustanovili-rekord-po-samoj-massovoj-igre-chto-gde-kogda
В Новороссийске установили рекорд по самой массовой игре «Что? Где? Когда?»
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

На стадионе «Центральном» 13 сентября собрались более 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, чтобы сыграть в интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

«5 тыс. 336 школьников, студентов, молодежь и жители собрались на Центральном стадионе, чтобы установить новый рекорд. В формате игры «Что? Где? Когда?» участники, используя ранее полученные знания, одновременно отвечали на вопросы. «Состояться рекорду помог наш ФК «Черноморец», —написал в своем Telegram-канале мэр города-героя Андрей Кравченко.

Участники мероприятия единовременно отвечали на вопросы интеллектуальной игры. Подтвердить установленный рекорд приехали два эксперта и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В прошлом году Новороссийск уже входил в Книгу рекордов России по самой массовой игре в шахматы, в ней приняли участие 237 человек, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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