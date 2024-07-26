В Новороссийске усилят защиту предприятий от атак противника

Совещание по совершенствованию мер антитеррористической и инженерной защиты опасных производственных объектов, а также радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами прошло в Новороссийске 26 июля.

В мероприятии приняли участие представители силовых структур, а также предприятий топливно-энергетического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры края.

На примере одного из системообразующих предприятий Новороссийска участники всесторонне изучили новые подходы к организации антитеррористической защиты, разработанные в соответствии с установками председателя национального антитеррористического комитета России Александра Бортникова.

Эти подходы нацелены на обеспечение упреждающего реагирования на украинские атаки.

«Председатель Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае — губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев держит на особом контроле выполнение выработанных совместно с представителями силовых ведомств и правоохранительных органов решений комиссии по обеспечению безопасности населения от атак украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», — рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в Краснодарском крае Александр Косивченко.

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