В Новороссийске у Дворца культуры кубанцы почтили память погибших в школе Ижевска
Цветы и мягкие игрушки несли 27 сентября к стихийным местам памяти, которые появились в городах.
Люди скорбят о погибших в школе Ижевска. Переживают трагедию и кубанцы. В Новороссийске они приходили к городскому Дворцу культуры.
«Кубань скорбит вместе с Республикой Удмуртия и со всей страной. В центре Новороссийска организовали стихийный памятник, куда все неравнодушные несут цветы и игрушки. Мы видим сотни красных гвоздик, роз, плюшевых медведей. Многие местные жители останавливаются в немом молчании. Трагедию переживают миллионы семей», — сказала специальный корреспондент Анна Бакулина.
В Каневском районе очередь людей выстроилась у входа в центральный парк. Траурная акция началась утром и продолжается до сих пор. Свечи горели и в Славянске-на-Кубани.
Трагедия в удмуртской школе унесла жизни 17 человек, в том числе 11 детей. Ранены были больше двух десятков школьников.
Траурная акция в память о погибших в школе Ижевска 28 сентября пройдет в Краснодаре. Оставить игрушки и цветы у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского можно будет в течение всего дня. А в 19:00 там зажгут свечи и объявят минуту молчания.
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