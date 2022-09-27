В Новороссийске у Дворца культуры кубанцы почтили память погибших в школе Ижевска

Видео канала «Кубань 24»

Цветы и мягкие игрушки несли 27 сентября к стихийным местам памяти, которые появились в городах.

Люди скорбят о погибших в школе Ижевска. Переживают трагедию и кубанцы. В Новороссийске они приходили к городскому Дворцу культуры.

«Кубань скорбит вместе с Республикой Удмуртия и со всей страной. В центре Новороссийска организовали стихийный памятник, куда все неравнодушные несут цветы и игрушки. Мы видим сотни красных гвоздик, роз, плюшевых медведей. Многие местные жители останавливаются в немом молчании. Трагедию переживают миллионы семей», — сказала специальный корреспондент Анна Бакулина.

В Каневском районе очередь людей выстроилась у входа в центральный парк. Траурная акция началась утром и продолжается до сих пор. Свечи горели и в Славянске-на-Кубани.

Трагедия в удмуртской школе унесла жизни 17 человек, в том числе 11 детей. Ранены были больше двух десятков школьников.

Траурная акция в память о погибших в школе Ижевска 28 сентября пройдет в Краснодаре. Оставить игрушки и цветы у подножия Поклонного креста возле собора Александра Невского можно будет в течение всего дня. А в 19:00 там зажгут свечи и объявят минуту молчания.