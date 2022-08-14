Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки

Общество
14.08.2022 17:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-traktorist-uzhe-nedelyu-meshaet-spat-zhitelyam-mnogoetazhki
В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
Фото из соцсетей

Жильцы многоквартирного дома по улице Видова, 188 рассказали, что последнюю неделю каждую ночь в 23:30 к ним под окна приезжает трактор и начинает ездить вперед-назад.

Автомобильное «представление» обычно длится около 30 минут, а затем тракторист уезжает.

Жильцы дома возмущены поведением водителя трактора и не понимают для чего он ездит у них под окнами каждую ночь. По их словам, это мешает им спать с открытыми окнами, сообщает «Наша Газета Новороссийск».

Читайте также: в станице Динской водитель внедорожника Land Cruiser устроил дрифт в парке.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Краснодарском крае после ДТП с «Искандером» погиб водитель КамАЗа
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. В Анапе мотоциклист протаранил иномарку и пролетел около 15 метров
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Минстрой: часть долгов в сфере ЖКХ в России вернуть уже невозможно
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
СМИ: Ольга Бузова ушла в поход по горам Сочи и больше суток не выходит на связь
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
Полиция Краснодара ищет мужчину, который предлагал девочкам сходить с ним в лесополосу
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
В Краснодаре онкологи спасли пациента с опухолью на шее размером с теннисный мяч
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Прямой эфир
Мы в соцсетях