В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
Общество
14.08.2022 17:24
Жильцы многоквартирного дома по улице Видова, 188 рассказали, что последнюю неделю каждую ночь в 23:30 к ним под окна приезжает трактор и начинает ездить вперед-назад.
Автомобильное «представление» обычно длится около 30 минут, а затем тракторист уезжает.
Жильцы дома возмущены поведением водителя трактора и не понимают для чего он ездит у них под окнами каждую ночь. По их словам, это мешает им спать с открытыми окнами, сообщает «Наша Газета Новороссийск».
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