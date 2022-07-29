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В Новороссийске стартует турнир по самбо среди городов-героев и городов воинской славы

Спорт
29.07.2022 09:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-startuet-turnir-po-sambo-sredi-gorodov-geroev-i-gorodov-voinskoj-slavy
Видео канала «Кубань 24»

Во всероссийских соревнованиях примут участие юноши 2005–2007 годов рождения из Анапы, Волгограда, Грозного, Тулы, Мурманска, Ростова-на-Дону, Керчи, Севастополя и Новороссийска.

В прошлом году этот традиционный турнир проходил на легендарном крейсере «Михаил Кутузов». В этот раз предварительные встречи состоятся 29 июля в спорткомплексе «Патриот».

На 30 июля запланированы финальные поединки на Форумной площади. Победители соревнований отправятся на первенство России по самбо.

Читайте также: в Армавире прошел финал летней Спартакиады учащихся России по самбо.

Автор:
Наталья Баранова
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