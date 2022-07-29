В Новороссийске стартует турнир по самбо среди городов-героев и городов воинской славы
Спорт
29.07.2022 09:32
Во всероссийских соревнованиях примут участие юноши 2005–2007 годов рождения из Анапы, Волгограда, Грозного, Тулы, Мурманска, Ростова-на-Дону, Керчи, Севастополя и Новороссийска.
В прошлом году этот традиционный турнир проходил на легендарном крейсере «Михаил Кутузов». В этот раз предварительные встречи состоятся 29 июля в спорткомплексе «Патриот».
На 30 июля запланированы финальные поединки на Форумной площади. Победители соревнований отправятся на первенство России по самбо.
Читайте также: в Армавире прошел финал летней Спартакиады учащихся России по самбо.
Автор:
Популярные новости
- Как в Краснодарском крае изменятся платежки за газ с 1 августа 2022 года
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Директор парка «Тайган» в Крыму получил 2 года колонии за нападение тигра на годовалого ребенка
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
ТОП 5 НОВОСТЕЙ