В Новороссийске стартует турнир по самбо среди городов-героев и городов воинской славы

Видео канала «Кубань 24»

Во всероссийских соревнованиях примут участие юноши 2005–2007 годов рождения из Анапы, Волгограда, Грозного, Тулы, Мурманска, Ростова-на-Дону, Керчи, Севастополя и Новороссийска.

В прошлом году этот традиционный турнир проходил на легендарном крейсере «Михаил Кутузов». В этот раз предварительные встречи состоятся 29 июля в спорткомплексе «Патриот».

На 30 июля запланированы финальные поединки на Форумной площади. Победители соревнований отправятся на первенство России по самбо.

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