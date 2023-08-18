В Новороссийске спустя три часа потушили крупный пожар на грузовом терминале

Возгорание произошло утром 18 августа на территории коммерческого предприятия на улице Маркова около вагоноремонтного завода.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 9:02. Спасатели прибыли на место через 9 минут и установили, что в грузовом терминале загорелись деревянные поддоны на площади 1,3 тыс. кв. метров.

В 10:33 пожар в грузовом терминале локализовали на площади 1,3 тыс. кв. метров. В 10:44 потушили открытое горение, а в 12:21 пожар полностью ликвидировали.

В результате происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

После сильного пожара в промышленной зоне Новороссийска сотрудники Роспотребнадзора начали мониторинг качества атмосферного воздуха. Его проверят на содержание загрязняющих веществ в районе находящихся поблизости жилых домов. Результаты исследований станут известны позже, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы рассказали в соцсетях, что в грузовом терминале в Новороссийске вместе с поддонами загорелись и бочки с маслом. Из-за этого начал идти густой дым, который заметили не только во всех районах города-героя, но и в соседней Кабардинке.