В Новороссийске спасатели сняли с дерева кота, просидевшего двое суток в «засаде» у скворечника

Фото t.me/alekseioderov

Кот забрался на дерево к скворечнику возле частных домов и не захотел спускаться самостоятельно.

Неравнодушные очевидцы ничем не смогли помочь коту и обратились за помощью в местную службу спасения. По их словам, животное просидело на дереве в «засаде» у скворечника двое суток.

Прибывшие на место спасатели сняли кота с дерева при помощи удавки.

«Хищник благодарить спасателей не стал и убежал обиженный. Бывает и такое!» — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

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