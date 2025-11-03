В Новороссийске сожителям грозит 5 лет заключения за аферу с ванилином
Уголовное дело в городе-герое возбудили в отношении мужчины и женщины в возрасте 29 и 36 лет.
По данным следствия, пара три дня похищала товары из магазина по отработанной схеме. Согласно плану, женщина следила за обстановкой и выявляла потенциальных свидетелей, пока мужчина на кассе самообслуживания пробивал товары по стоимости пакетиков ванилина.
Таким образом сожители успешно покупали алкогольные напитки, конфеты и сигареты. Общая сумма ущерба превысила 23 тыс. рублей.
Расследование завершило следственное подразделение полиции Приморского района Новороссийска. По делу о краже сообщникам грозит до 5 лет лишения свободы. Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
