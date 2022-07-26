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В Новороссийске сменился главный архитектор

Общество
26.07.2022 18:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-smenilsya-glavnyj-arhitektor
В Новороссийске сменился главный архитектор
Екатерина Степаненко. Фото ngnovoros.ru

Предыдущий главный архитектор Новороссийска Борис Александров покинул свой пост и возглавил Центр развития территорий и общественных пространств Сочи.

Новым главным архитектором Новороссийска стала Екатерина Степаненко. До этого она занимала должность советника мэра Новороссийска по вопросам городского развития.

В 2020 году Степаненко вошла в топ-100 финалистов конкурса «Архитекторы.рф». Она также является членом Общественного совета по генплану Новороссийска.

Два года назад во время участия в конкурсе «Архитекторы.рф» Степаненко заявила, что считает потенциал Новороссийска огромным и хочет изменить свой город к лучшему, пишет «Наша Газета Новороссийск».

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