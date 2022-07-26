В Новороссийске сменился главный архитектор
Общество
26.07.2022 18:58
Предыдущий главный архитектор Новороссийска Борис Александров покинул свой пост и возглавил Центр развития территорий и общественных пространств Сочи.
Новым главным архитектором Новороссийска стала Екатерина Степаненко. До этого она занимала должность советника мэра Новороссийска по вопросам городского развития.
В 2020 году Степаненко вошла в топ-100 финалистов конкурса «Архитекторы.рф». Она также является членом Общественного совета по генплану Новороссийска.
Два года назад во время участия в конкурсе «Архитекторы.рф» Степаненко заявила, что считает потенциал Новороссийска огромным и хочет изменить свой город к лучшему, пишет «Наша Газета Новороссийск».
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