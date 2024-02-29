В Новороссийске семью с детьми выселили из дома из-за подозрительной сделки

В ноябре 2020 года назад семья продала земельный участок на улице Золотая рыбка, но спустя некоторое время пожалела об этом.

Продавец потребовал через суд признать сделку недействительной, ссылаясь на то, что его ввели в заблуждение. По его словам, речь изначально шла только о продаже небольшого земельного участка, однако позже выяснилось, что в подписанном им договоре указаны весь участок с жилой недвижимостью. При этом суд признал сделку законной, а новый владелец зарегистрировал право на недвижимость, присвоив участку на Золотой рыбке новый адрес.

Семья из шести человек с двумя маленькими отказалась покидать дом. Новый владелец недвижимости в конце 2023 года через суд потребовала от них выселиться из дома. Приморский районный суд Новороссийска принял решение в пользу нового владельца дома.

При этом другого жилья у семьи пока нет. Об этом говорится в акте городского управления по вопросам семьи. Бывшие владельцы недвижимости уже обратились с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела им отказали. Семья направила жалобы в Генпрокуратуру РФ и администрацию президента России, сообщает «Ъ-Кубань».

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