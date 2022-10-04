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В Новороссийске разрушенный во время войны «Дом с орлом» школьники напечатают на 3D-принтере

Общество
04.10.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-razrushennyj-vo-vremya-vojny-dom-s-orlom-shkolniki-napechatayut-na-3d-printere
В Новороссийске разрушенный во время войны «Дом с орлом» школьники напечатают на 3D-принтере
Фото novorab.ru

Трехэтажный губернаторский дом построили в 1915 году. Он находился на улице Дмитровской, сейчас это улица Энгельса, 55.

Проект дома был разработан до революции архитектором Федоровым. В доме находилась канцелярия и квартира черноморского губернатора. Главный вход украшали статуи атлантов, на фронтоне главного фасада был орел. В связи с этим за домом закрепилось название — «Дом с орлом». Здание было разрушено в годы войны.

Созданием точной копии «Дома с орлом» займется новая общественная организация на базе школы № 22 — «Созвездие 22». Учащиеся школы выиграли грант в конкурсе инициативного бюджетирования для создания музея, где применяются интерактивные технологии. Школьники будут создавать 3D-модели зданий, которые были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Затем их будут распечатывать на 3D-принтере. Принтер приобрели за внебюджетные средства. Модель здания будут создавать в программе Blender.

Работа над проектом «Дома с орлом» уже идет. Напечатать на 3D-принтере дом черноморского губернатора планируют к концу учебного года. Модели зданий выставят в школьном коридоре, пишет «Новороссийский рабочий».

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