В Новороссийске пьяный парень разбил окно в автомобиле, чтобы поспать в нем

Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Это произошло рано утром 19 июля на парковке одного из гипермаркетов города-героя.

Известно, что 18-летний парень, находясь в алкогольном опьянении, разбил стекло в автомобиле ВАЗ-2115, забрался в него, вытащил магнитолу из пластиковой панели, а потом уснул.

Охранник гипермаркета с помощью тревожной кнопки вызвал вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы разбудили нарушителя и задержали его.

Парня передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

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