В Новороссийске пьяный парень разбил окно в автомобиле, чтобы поспать в нем
Происшествия
19.07.2022 17:58
Это произошло рано утром 19 июля на парковке одного из гипермаркетов города-героя.
Известно, что 18-летний парень, находясь в алкогольном опьянении, разбил стекло в автомобиле ВАЗ-2115, забрался в него, вытащил магнитолу из пластиковой панели, а потом уснул.
Охранник гипермаркета с помощью тревожной кнопки вызвал вневедомственную охрану. Прибывшие на место росгвардейцы разбудили нарушителя и задержали его.
Парня передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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