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В Новороссийске прошла самая массовая коллективная игра в шахматы

Спорт
20.09.2022 19:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proshla-samaya-massovaya-kollektivnaya-igra-v-shahmaty
Видео канала «Кубань 24»

Новый шахматный рекорд страны — кубанский. В Новороссийске прошла самая массовая коллективная игра.

Две команды по 120 человек. Капитан «Белого Ангела» международный мастер Елизавета Бронникова, «Темного рыцаря» — международный гроссмейстер Михаил Панарин. У команды 30 секунд на выбор хода путем голосования, затем капитан этот ход совершал.

Самая массовая партия продолжалась полтора часа. Победил «Темный рыцарь». Затем главный редактор Книги рекордов России Станислав Кононенко вручил главе Новороссийска Андрею Кравченко сертификат о выполнении рекорда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре на благотворительном турнире по шахматам собрали более 200 тыс. рублей.

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