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В Новороссийске прошел музыкальный вечер «Больше, чем квартирник»

Культура
25.08.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-proshel-muzykalnyj-vecher-bolshe-chem-kvartirnik
В Новороссийске прошел музыкальный вечер «Больше, чем квартирник»

Участники выложили в сеть видеоотчет о проведенном мероприятии.

Это первый музыкальный вечер на площади морского вокзала. На возведенную сцену вышли молодые музыканты города. Дружеская атмосфера, открытые люди, авторские песни — зрителю показали атмосферу праздника. Артисты представляли разные музыкальные направления.

Для зрителей концерта проводили игры и розыгрыши. Вход был свободным. Организатором шоу выступил «Молодежный проспект» библиотеки имени Эрнеста Баллиона.

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