В Новороссийске прошел музыкальный вечер «Больше, чем квартирник»
Культура
25.08.2022 11:19
Участники выложили в сеть видеоотчет о проведенном мероприятии.
Это первый музыкальный вечер на площади морского вокзала. На возведенную сцену вышли молодые музыканты города. Дружеская атмосфера, открытые люди, авторские песни — зрителю показали атмосферу праздника. Артисты представляли разные музыкальные направления.
Для зрителей концерта проводили игры и розыгрыши. Вход был свободным. Организатором шоу выступил «Молодежный проспект» библиотеки имени Эрнеста Баллиона.
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