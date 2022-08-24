В Новороссийске пройдет этап всероссийского турнира по футболу на Кубок Романцева
Отборочный этап детского турнира имени легендарного тренера столичного «Спартака» Олега Романцева состоится в Широкой Балке. В соревновании примут участие 20 команд, из которых 5 кубанских.
Из Анапы приедут «Витязь» и «Искра», из Краснодара — футболисты краевой Академии футбола. Хозяева представлены игроками из команды «К-8» и воспитанниками спортшколы «Черноморец», которых тренирует Александр Воронков — первый наставник братьев Миранчуков.
«Ты работаешь и можешь потихонечку, как какой-то кукловод, изменить, исправить для себя что-то во время тренировочного процесса. Я это делаю, но ни в коем случае не показываю, что нужно любой ценой что-то выиграть, чтобы детей, так скажем, морально и психологически не уничтожить», — рассказал тренер СШ «Черноморец» Александр Воронков.
На турнире 11-летние футболисты будут играть в формате 8 на 8 два тайма по 25 минут. Команды разобьют на пять групп. Первые игры стартуют 25 августа, финал отборочного этапа состоится 30 числа. Его победитель поедет в декабре на всероссийский финал в Москву.
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