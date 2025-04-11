В Новороссийске презентовали погрузочно-разгрузочную технику

Погрузочно-разгрузочную технику местного производства существенно облегчит процесс транспортировки на складах, производственных площадках и в портах. Все ее преимущества изучил корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Герасин.

Эти стальные гиганты — ричстакеры. На обывателя они производят впечатление внешним видом, на профессионалов — характеристиками: техника может поднимать вес до 45 т. Кроме того, в отличие от конкурентов, в комплекте к ней идет камера кругового обзора, парктроник, распознающий людей и препятствия на расстоянии до 80 м. Есть системы пожаротушения и центральной смазки шасси и спредера.

Гордость бренда SOCMA — эксклюзивный вилочный погрузчик. Он предназначен для обработки пустых контейнеров в стесненных условиях, оснащен спредером для обработки 20- и 40-футовых пустых контейнеров. Противоскользящие ребра и специальные покрытия на крыльях увеличивают безопасность.

«Погрузчик оснащен камерами заднего вида, управление — на джойстиках. Как вы видите, все комфортно и удобно», — отмечает начальник отдела продаж складской и портовой техники корпорации «Техстройконтракт» Владимир Павленко.

С помощью этой техники можно ускорять логистические процессы и повышать производительность труда, а также благодаря продвинутым технологиям экономить ресурсы. Например, у этого бульдозера нового поколения современные электрические компоненты и гидравлика, а увеличенная кабина повышает комфорт для оператора.

«Подбирая мощность двигателя и гидравлику, мы можем сделать технику более экономичной, более эффективной для производства», — говорит региональный менеджер по продажам техники корпорации «Техстройконтракт» Александр Ефименко.

За счет новой техники на российском рынке складского и портового оборудования продукция компании «Техстройконтракт» должна занять достойное место.