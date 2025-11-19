В Новороссийске представили первый номер журнала «Записки краеведа»

Издание целиком посвящено истории черноморского побережья и важным событиям, связанным с регионом.

Над материалами работали историки, краеведы и сотрудники музеев, а на презентации они лично представили свои исследования.

Главный редактор Игорь Гусенин подчеркнул, что проект полностью некоммерческий: журнал уже передан в библиотеки, музеи и архивы, где любой желающий может познакомиться с его содержанием.

Одними из первых новый выпуск получили анапские библиотекари, а юные читатели уже начали открывать для себя страницы местной истории.

