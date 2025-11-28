В Новороссийске построят уникальный грузовой катамаран для работы в НАО

Такое судно впервые появится в Ненецком автономном округе. Его изготовят по спецзаказу в Новороссийске, а затем доставят в Архангельск по железной дороге.

Грузовой катамаран будет заниматься снабжением населенных пунктов на западном побережье региона — села Несь и Шойна, деревень Чижа и Кия. Судно по своим характеристикам предназначено для транспортировки продовольствия, различных грузов, горючего и других необходимых товаров. Оно будет устойчиво к качке и приспособлено для сложных условий плавания на мелководье Белого моря.

«Катамарану предстоит пройти через Черное и Азовское моря, Волго-Донской, Волго-Балтийский и Беломорско-Балтийский водоканалы, Волгу и Белое море, пройти более 60 шлюзов. Такой путь займет около месяца», — рассказал председатель рыболовецкого колхоза «Северный полюс» Николай Кисляков.

Грузоподъемность катамарана составит до 24 кубометров топлива, до 20 т для размещения на палубе. Судно оснастят грузовой стрелой и холодильным оборудованием. Планируемый срок завершения строительства — лето 2026 года, сообщает интернет-портал NAO 24.ru.

