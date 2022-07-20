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В Новороссийске посмертно присвоили звание почетного гражданина бывшему прокурору города

Общество
20.07.2022 11:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-posmertno-prisvoili-zvanie-pochetnogo-grazhdanina-byvshemu-prokuroru-goroda
В Новороссийске посмертно присвоили звание почетного гражданина бывшему прокурору города
Фото gorod-novoross.ru

Городская Дума на очередном заседании 19 июля присвоила звание «Почетный гражданин муниципального образования город Новороссийск» Андрею Фомину.

На голосовании было три кандидата. Первый — глава Новороссийска с 1992 года по 203 год Валерий Прохоренко. Второй — председатель городского совета ветеранов Николай Загородний. И третий — бывший прокурор Новороссийска, который в последние годы работал председателем Анапского городского суда, Андрей Фомин.

Накануне дня голосования Прохоренко снял свою кандидатуру.  Большинство из депутатов отдало свои голоса Андрею Фомину. Он умер 23 ноября 2020 года в госпитале, где проходил лечение от коронавируса и последствий болезни, пишет «Новороссийский рабочий».

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