В Новороссийске посмертно присвоили звание почетного гражданина бывшему прокурору города

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Городская Дума на очередном заседании 19 июля присвоила звание «Почетный гражданин муниципального образования город Новороссийск» Андрею Фомину.

На голосовании было три кандидата. Первый — глава Новороссийска с 1992 года по 203 год Валерий Прохоренко. Второй — председатель городского совета ветеранов Николай Загородний. И третий — бывший прокурор Новороссийска, который в последние годы работал председателем Анапского городского суда, Андрей Фомин.

Накануне дня голосования Прохоренко снял свою кандидатуру. Большинство из депутатов отдало свои голоса Андрею Фомину. Он умер 23 ноября 2020 года в госпитале, где проходил лечение от коронавируса и последствий болезни, пишет «Новороссийский рабочий».

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