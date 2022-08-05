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В Новороссийске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пустой коробки

Происшествия
05.08.2022 08:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-posetitelej-polikliniki-evakuirovali-iz-za-pustoj-korobki
В Новороссийске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пустой коробки
Фото novorab.ru

Это произошло вечером 4 августа в поликлинике № 1 на улице Рубина. Информацию об эвакуации людей подтвердила пресс-секретарь горбольница № 1.

В поликлинике возле мусорной корзины обнаружили подозрительную коробку. Руководство медучреждения решило эвакуировать всех посетителей и медиков на улицу.

Коробку проверили сотрудники специальной службы. Выяснилось, что она была пустой. При этом в поликлинику в этот день никто не обращался с провокационными звонками или угрозами.

Начальник службы безопасности горбольницы № 1 Роман Макаренко уточнил, что в поликлинику прибыли сотрудники полиции и пожарный расчет. Работу медицинского учреждения приостановили на 40 минут.

По его словам личность человека, оставившего коробку в поликлинике установят. Записи с камер видеонаблюдения передадут правоохранителям, сообщает «Новороссийский Рабочий».

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