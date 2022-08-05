В Новороссийске посетителей поликлиники эвакуировали из-за пустой коробки
Это произошло вечером 4 августа в поликлинике № 1 на улице Рубина. Информацию об эвакуации людей подтвердила пресс-секретарь горбольница № 1.
В поликлинике возле мусорной корзины обнаружили подозрительную коробку. Руководство медучреждения решило эвакуировать всех посетителей и медиков на улицу.
Коробку проверили сотрудники специальной службы. Выяснилось, что она была пустой. При этом в поликлинику в этот день никто не обращался с провокационными звонками или угрозами.
Начальник службы безопасности горбольницы № 1 Роман Макаренко уточнил, что в поликлинику прибыли сотрудники полиции и пожарный расчет. Работу медицинского учреждения приостановили на 40 минут.
По его словам личность человека, оставившего коробку в поликлинике установят. Записи с камер видеонаблюдения передадут правоохранителям, сообщает «Новороссийский Рабочий».
Читайте также: в Сочи из отеля Pullman эвакуировали людей из-за короткого замыкания.
.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
- В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края