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В Новороссийске посетитель ТЦ решил съехать по перилам и упал с третьего этажа

Происшествия
19.07.2022 15:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-posetitel-tts-reshil-sehat-po-perilam-i-upal-s-tretego-etazha
В Новороссийске посетитель ТЦ решил съехать по перилам и упал с третьего этажа
Фото t.me/ng_nov

Инцидент произошел в одном из торговых центров Новороссийска. Посетителя госпитализировали со множественными переломами.

Сообщается, что 42-летний мужчина решил скатиться с перил на лестнице торгового центра, однако не удержал равновесие. Пролетев три этажа, он рухнул на плиточный пол.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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