В Новороссийске посетитель ТЦ решил съехать по перилам и упал с третьего этажа

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Инцидент произошел в одном из торговых центров Новороссийска. Посетителя госпитализировали со множественными переломами.

Сообщается, что 42-летний мужчина решил скатиться с перил на лестнице торгового центра, однако не удержал равновесие. Пролетев три этажа, он рухнул на плиточный пол.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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