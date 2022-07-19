В Новороссийске посетитель ТЦ решил съехать по перилам и упал с третьего этажа
Происшествия
19.07.2022 15:10
Инцидент произошел в одном из торговых центров Новороссийска. Посетителя госпитализировали со множественными переломами.
Сообщается, что 42-летний мужчина решил скатиться с перил на лестнице торгового центра, однако не удержал равновесие. Пролетев три этажа, он рухнул на плиточный пол.
Пострадавшего экстренно доставили в больницу, пишет «Наша газета. Новороссийск».
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