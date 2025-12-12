В Новороссийске подрядчица получила 7 млн рублей за недостроенные квартиры

Перед судом предстанет 38-летняя жительница Новороссийска, которая была подрядчиком в возведении жилого комплекса в Южном районе города.

Руководитель предприятия инженерно-технического сектора стала подрядчиком на строительстве жилого дома. По условиям контракта, она должна была получить в собственность несколько квартир, когда дом сдадут.

По данным полиции, женщина знала, что застройщик не успеет сдать дом в нужный срок. Однако заключила с двумя гражданами договоры купли-продажи квартир. От покупателей она получила более 7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленнице грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

