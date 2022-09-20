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В Новороссийске планируют построить новый стадион и гандбольную арену

Спорт
20.09.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-planiruyut-postroit-novyj-stadion-i-gandbolnuyu-arenu
Видео канала «Кубань 24»

В Новороссийске представили новый гандбольный клуб. «Черноморочка» в этом сезоне будет выступать в Высшей лиге, втором по силе чемпионате страны. О планах команды на пресс-конференции рассказал основатель коллектива, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Перед коллективом поставлена задача за год выйти в Суперлигу. Также планируется создание в городе серьезной спортивной инфраструктуры.

«Я хочу построить новый стадион в городе и новую гандбольную арену. Но это все по согласованию, конечно, и с краем, и с городом. Есть варианты и по «Центральному» стадиону, и по новой территории. В идеале, конечно же, чтобы это было в центре города», — сказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

Пока же «Черноморочка» выступает в Абрау-Дюрсо. Команда под руководством Сергея Матяжа уже провела три поединка. У нее в соперниках был один и тот же коллектив — «Сокол» из города Сельцо Брянской области. Две игры оппоненты провели в рамках Высшей лиги, а еще одну встречу — в 1/32 финала Кубка России.

«Непривычная ситуация. Она для нас тяжела тем, что изначально, когда мы собирали людей, у них были немножко разные физические кондиции. Думаю, что нам физически должно хватить сил на две этих игры. Ну а то, что один соперник — значит так судьба распорядилась», — рассказал главный тренер ГК «Черноморочка» Сергей Матяж.

Сил на все три поединка у команды Сергея Матяжа хватило. В первом официальном матче в истории «Черноморочка» победила «Сокол» со счетом 39:25. На следующий день вновь выиграла — 38:26. И в воскресной игре исход оказался таким же. Новороссийские гандболистки одержали победу со счетом 37:23 и прошли в 1/16 финала Кубка России.

Автор:
Евгений Резник
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