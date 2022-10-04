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В Новороссийске около 200 волонтеров привели в порядок мемориальный комплекс «Малая земля»

Общество
04.10.2022 08:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-okolo-200-volonterov-priveli-v-poryadok-memorialnyj-kompleks-malaya-zemlya
Видео канала «Кубань 24»

Новороссийск стал одним из трех мест, которые выбрали в 2022 году для реализации проекта «Сохрани память». Его организаторы намерены сберечь объекты культурного наследия для будущих поколений.

Работа волонтеров сопровождается сбором исторической информации.

«Очень важно, что это мероприятие проходит на историческом месте, что тут веет историей. Тут ребята узнают это все, могут пощупать своими руками, увидеть и осознать», — сказал руководитель Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям в Краснодарском крае Лев Крутов.

Добровольцы приехали на акцию из разных регионов России. О местах проекта им рассказывают наставники, в том числе на веб-семинарах, к которым могут присоединиться все желающие.

«Когда мы смотрим на этот памятник, понимаем, что в нас есть эта же самая сила, эта же самая решительность и мощь, которые мы можем проявить в ситуациях, когда это необходимо», — рассказала участник проекта «Сохрани память» Елена Шматова.

Волонтеры уже трудились у памятников культуры Краснодара, а следующей точкой их исторического маршрута станет Ленинградская область.

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