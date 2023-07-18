В Новороссийске начали строить новую троллейбусную линию

Она в ближайшее время появится на улице Куникова — от конечной остановки «9-й микрорайон» на Малоземельской до проспекта Дзержинского.

Специалисты уже начали работы по созданию новой троллейбусной линии. Ее проложат по одной стороне дороги. Об изменении схемы движения общественного транспорта в этом районе сообщат позже.

Этот участок улицы Куникова в последнее время стал проблемным для жителей, не имеющих автомобилей. Ситуация с нехваткой транспорта особенно обострилась после сдачи в эксплуатацию новых жилых комплексов в этом районе.

Появление троллейбусной линии на улице Куникова поможет местным жителям решить проблему с транспортной доступностью, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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